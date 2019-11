U20 Poetry Slam im Heilbronner Theater

4. Stadtmeisterschaft

U20 Poetry Slam

In ersten Schulentscheiden und offenen Workshops konnten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bereits durchsetzten, am 6. Dezember treffen sie schließlich zum finanlen Schlagabtausch in der Box aufeinander.

Wie gewohnt entscheidet das Publikum über Sieg oder Niederlage und wählt damit den Stadtmeister, der Heilbronn im Mai beim landesweiten U20 BWSLAM19 in Ludwigsburg vertreten darf.

U20 Poetry Slam, Fr. 6. Dezember, 20:15 Uhr Theater, Heilbronn

www.theater-heilbronn.de