Ü27 Kellerfasching Untersteinbach

Am 15.02.2020 ist es wieder soweit – der Herrenkeller in Untersteinbach öffnet seine Tore für den vierten „Ü27 Kellerfasching“. Jung, frech und charmant wird auch dieses Jahr die Band „Knutschfleck“ die neue deutsche Welle ab 21:00 Uhr bis ca. 1:00 Uhr aufleben lassen. Ausgefallene und tolle Kostüme treffen auf ein mitreißendes und begeisterndes Entertainment. Mitfeiern, Mitsingen und Mittanzen ist angesagt, gute Laune vorprogrammiert. Ab 1:00 Uhr werden dann die Regler nochmal von DJ Jan aufgedreht. Auf 2 Ebenen findet ihr an diesem Abend 3 verschiedene Bars. Karten gibt’s für 10 Euro ab 01.02 im Getränkeparadies Pfedelbach oder im Sportheim Untersteinbach zur Bundesliga-Zeit.

Einlass ab 20:00 Uhr!

Der TSV-Untersteinbach freut sich auch dieses Jahr wieder eine legendäre Faschingsparty mit Euch zu feiern.