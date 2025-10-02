U30 Open Screenings

Öffentliche Sichtung von internationalen Kurzfilmen für das „International short mood U30 Filmfestival“ für und von der Generation U30

Das Publikum entscheidet, welcher der eingereichten internationalen Kurzfilme ins Festivalprogramm am 14. & 15. November kommt, beziehungsweise rausfliegt. Ein interaktiver kreativer Filmevent für alle, die narrative Realkurzfilm, Animationen, Dokumentation, Musikvideo, Trash oder Bad Taste lieben.

Die Jury setzt sich ausschließlich aus jungen Menschen (freie Künstler:innen, Student:innen und Publikum) zusammen, die eine Affinität zum Film haben und es werden nur die Filme bewertet, die von jungen Filmemacher:innen kommen, die bis zum laufenden Festivaljahr noch unter 30 Jahre alt sind.

Das unabhängige Filmfestival wird gefördert und ermöglicht durch die “Förderinitiative Kulturkessel des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft, ermöglicht durch Mercedes-Benz”