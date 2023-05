All You Can Dance – DJ`n Mo rockt die Nacht

DJ’n Mo steht auf Rock von anno dazumal bis heute. Songs von Led Zeppelin, Deep Purple, Judas Priest, Kiss, Iron Maiden, Metallica oder aber auch Nirvana, Blur, Linkin Park, Limp Bizkit tauchen in der Setlist auf, ebenso wie neuere Songs von Alter Bridge, FFDP, Volbeat usw. sowie auch gepflegter Deutschrock wie z.B. Eisbrecher, Rammstein, Die Toten Hosen etc. Eine besondere Liebe hat sie zu den femal Singers der Bands Thondermother, Halestorm, In This Moment (um nur einige aufzuzählen). Mo rockt die Nacht und freut sich, dies zusammen mit Euch zu tun.