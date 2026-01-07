Udo’s Panik Syndikat

Udo kommt in eure Stadt!

Er heißt in Wirklichkeit Pit Goss und mimt (den echten) Udo Lindenberg wie kein anderer. Mit seiner Band PANIK SYNDIKAT und einigen Überraschungsgästen beamt er uns in die Welt von Paula aus St. Pauli, Riki Masorati mit dem Bleifuß, Johnny Controlletti aus der Chicago-Bar.

Während Woddy Woddy Wodka vom Weltall erleuchtet durch die Decke zischt, läuft hoch im Norden die Honkytonky Show. Trotz Straßenfieber ist alles unter Kontrolle und Rudi Ratlos macht sein Ding auf der Andrea Doria bei den Boogie Woogie Mädchen.

