UDO! - Im Bademantel um die Welt

Eine Kreuzfahrt der Gefühle!

Schlager ahoi! Das Publikum erwartet ein schwungvoller Wellenritt voller musikalischer Höhepunkte! Udo Jürgens' unvergessliche Hits wechseln sich ab mit bekannten Songs von Udo Lindenberg, Andrea Berg, Marianne Rosenberg und vielen weiteren Musiklegenden. Wer wohnt im ehrenwerten Haus? Fängt mit 66 Jahren das Leben erst so richtig an? Und kann man ein Herz noch reparieren? Fragen über Fragen und die Antwort gibt nur UDO!

Feiern Sie mit uns und genießen Sie einen Partyspaß allererster Sahne – gute Laune garantiert!

Udo ist Cover-Sänger an Bord des Kreuzfahrtschiffs MS Albatros und kennt in seinem Leben nur ein Ziel: Endlich berühmt zu werden und damit seinem großen Idol Udo Jürgens nachzueifern. Eines Abends begegnet er der lebensfrohen Barkeeperin Anita und beschließt, mit ihr gemeinsam die sieben Weltmeere und ferne Länder zu bereisen – den weißen Bademantel hat er dabei natürlich stets mit im Gepäck. Doch als sein großer Durchbruch schließlich kommt, steht Udo schon bald vor einer Herzensentscheidung. Was wiegt stärker: Die eigene Karriere oder die Liebe zu Anita?