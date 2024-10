"Udo Jürgens - Eine Hommage an sein Leben und seine größten Hits", Schauspiel mit Musik von Udo Jürgens

Udo Jürgens gehörte zu den ganz Großen der deutschsprachigen Unterhaltung.

Eine über sechs Jahrzehnte dauernde Karriere, über 1.000 komponierte Lieder, über 105 Millionen verkaufte Tonträger und Preise über Preise machen Jürgens zu einem Ausnahmekünstler. Er wurde 1934 in Klagenfurt, Österreich, als Jürgen Udo Bockelmann geboren. Als Teenager trat er mit seiner eigenen Swing-Band auf. Als 16-Jähriger gewann er mit „Je t’aime“ einen Musik-Wettbewerb und startete durch. Sein erster Auftritt beim Eurovision Song Contest (ESC), damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson, brachte ihn 1964 mit „Warum nur, warum?“ auf den fünften Platz, 1965 landete er mit „Sag ihr, ich lass sie grüßen“ auf Platz vier und mit „Merci Chérie“ kam 1966 der Sieg und der internationale Durchbruch. 1967 erschien sein erstes Album „Was ich dir sagen will“, das 36 Wochen lang Platz zwei der deutschen Hitliste belegte. 1978 wurde der WM-Song „Buenos dias, Argentina“ mit der deutschen Fußballnationalelf zum größten Schallplattenerfolg seiner Karriere. 1973 wurde Udo Jürgens‘ erstes Musical „Helden, Helden“ in Wien uraufgeführt und 2007 das zweite „Ich war noch niemals in New York“ in Hamburg. 2014 erhielt er zu seinem 80. Geburtstag den Prix du Champagne und den Bauer Star Award für sein Lebenswerk. Kürzertreten wollte Udo Jürgens auch mit 80 noch nicht. Während einer Tourneepause starb er unerwartet wenige Tage vor Weihnachten am 21.12.2014.

Das Publikum darf sich freuen auf eine Reise durch das Leben und Schaffen des unvergessenen Entertainers und auf seine größten Hits wie u. a. „Aber bitte mit Sahne“, „Mit 66 Jahren“ und „Ich war noch niemals in New York“ u.v.m. Ein Muss für alle Udo-Fans und solche, die es werden wollen.