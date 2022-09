Udo Jürgens Gala

Der Chorleiter ganz unterschiedlicher Chöre ist seit 30 Jahren als Instrumentalpädagoge tätig und wird darüber hinaus auch als freier Musiker und Organist bezeichnet.

Bei seinen Auftritten vereint Laible alle großen Udo Jürgens Hits mit Werken aus den Anfängen bis zu seinem Todesjahr 2014. Dazu gehören Hits aus der späteren Schaffensphase wie „Ich war noch niemals in New York“, Frühwerke des Meisters wie „17 Jahre blondes Haar“ oder Klassiker wie „Immer wieder geht die Sonne auf“ und „Griechischer Wein“. Jürgens war ein erfolgreicher Komponist, Pianist und Sänger. Durch die Teilnahme am Grand Prix Eurovision wurde der Song „Walk Away“ zum Welthit, womit international über 1,5 Millionen Schallplatten verkauft wurden. Er schaffte es, dass Stars aus aller Welt seine komponierten Songs sangen und sogar der Produzent von Popsänger Michael Jackson den Udo-Jürgens Titel „Right or Wrong“ produzierte. Neben seinem Beruf als Komponist schrieb er Musicals, spielte in Kino- und Fernsehfilmen mit und ging auf unzählige Tourneen. Rupert Laible bringt diesen internationalen Komponisten, knapp acht Jahre nach seinem Tod, in die Alte Mälzerei Mosbach zurück. Bisher brachte Laible seine Fans immer zum Mitsingen, Mitklatschen und Mitsummen. Verantwortlich für die Udo-Jürgens – Abenden, die bereits einen Kultstatus haben, ist Laibles Schwester, die ein bekennender Hardcore-Jürgens-Fan ist. Schon damals wurde Rupert als „Hidden Champion“ angekündigt und konnte durch seine Udo-Jürgens Auftritte diesen hohen Ansprüchen in jeder Hinsicht gerecht werden.

Die Zuschauer können sich auf einen musikalischen Abend mit viel Gesang, Zugaben und Spaß freuen!

Ticktes gibt es ab August bei www.reservix.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen.