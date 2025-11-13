Udo Jürgens Story

Barbara-Künkelin-Halle Schorndorf Künkelinstraße 33, 73614 Schorndorf

Die erfolgreiche Tribute-Show über den weltberühmten Ausnahmekünstler und Grandseigneur des deutschsprachigen Chansons und Schlagers!

Ausverkaufte Hallen, begeistertes Publikum, Standing Ovations – und kein Ende in Sicht! Die mehrfach ausgezeichnete Film- und Theaterschauspielerin Gabriela Benesch und Alex Parker,

der bekannteste und beste Udo-Jürgens-Interpret, führen ihre Gäste auf eine musikalische Zeitreise mit Hits wie: „Merci Cherie“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Ich war noch niemals in New York“, „Griechischer Wein“, „Aber bitte mit Sahne“, „Mit 66 Jahren“, „Liebe ohne Leiden“ – und viele, viele mehr!

Dazu erzählt Gabriela Benesch mit Charme, Witz und Empathie hintergründige Anekdoten, interessante Fakten und zitiert hingebungsvoll aus Udo Jürgens persönlichen Aufzeichnungen. Dieser brillanter Abend voller Erinnerungen und Überraschungen lässt das Herz jedes Udo-Jürgen-Fans höherschlagen!

