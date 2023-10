Mit Christian Mädler, Gudrun Schade und Live-Band

»Udo gehört für mich zu der ganz kleinen Familie der ganz großen Künstler auf dieser Welt«, schwärmte einst kein Geringerer als Sammy Davis jr. Das Bild des Ausnahme-Entertainers hat sich Millionen Menschen fest eingeprägt: Udo Jürgens umgab eine Aura von eleganter Nonchalance, die von der funkelnden Glitzerwelt des übrigen Showbiz wohltuend abstach. Er folgte keinem Trend, ging mit der Zeit, ohne dem Zeitgeist zu huldigen. Als Musiker und leidenschaftlicher Unterhaltungskünstler bestens ausgebildet, bewegte er sich durch die Welt des deutschsprachigen Schlagers mit Anleihen beim französischen Chanson, bei Jazz und Rock und hielt stets Sicherheitsabstand zum Schunkellied und Gassenhauer. Seine künstlerischen Erfolge stehen für sich: Über 105 Millionen verkaufte Tonträger, mehr als 1.000 komponierte Lieder, über 50 veröffentlichte Alben und eine länger als sechs Jahrzehnte fortdauernde Karriere. Christian Mädler und Gudrun Schade schaffen es, die Magie eines großen Künstlers zu beschwören und dabei auch die geheimnisvollen Seiten seiner Persönlichkeit hier und da aufblitzen zu lassen. Einfühlsam und respektvoll tritt Mädler hinter sein Idol zurück, um den einzigartigen Mann am Klavier umso glänzender auf der Bühne wiedererstehen zu lassen. Gemeinsam mit Gudrun Schade geht er auf eine Reise durch ein bewegtes Leben voller Kreativität, Musik, schöner Frauen und Gesang – ohne die wehmütigen und einsamen Momente auszusparen. Eine vierköpfige Live-Band sorgt für den authentischen Sound. Musikalische und biografische Impressionen wechseln sich unterhaltsam ab. Es sind Erinnerungen an einen bewunderten Künstler, der sich mit seinen Songs und seiner Persönlichkeit seinen Weggefährten, Freunden und Fans tief in die Seele eingebrannt hat.

Der Weltstar Udo Jürgens

Udo Jürgens wurde 1934 in Klagenfurt, Österreich, als Jürgen Udo Bockelmann geboren. Als 16-Jähriger gewann er mit „Je t’aime“ einen Musik-Wettbewerb des Österreichischen Rundfunks und startete durch. Später komponierte er auch für andere Künstler, u. a. für Shirley Bassey, die mit „Reach for the Stars“ einen Welthit landete, für Sammy Davis jr. und Frank Sinatra. Mit „Merci Chérie“ kam 1966 der Sieg beim Eurovision Song Contest (damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson) und der internationale Durchbruch. 1967 erschien sein erstes Album „Was ich dir sagen will“, das 36 Wochen lang Platz zwei der deutschen Hitliste belegte. 1978 wurde der WM-Song „Buenos dias, Argentina“ mit der deutschen Fußballnationalelf zum größten Schallplattenerfolg seiner Karriere. 1973 wurde Udo Jürgens‘ erstes Musical „Helden, Helden“ in Wien uraufgeführt und 2007 das zweite „Ich war noch niemals in New York“ im Hamburger TUI Operettenhaus. 2004 erschien sein autobiografischer Roman „Der Mann mit dem Fagott“, ein Spiegel-Bestseller. Kürzertreten wollte Udo Jürgens auch mit 80 noch nicht. Während einer Tourneepause starb er unerwartet wenige Tage vor Weihnachten am 21.12.2014.