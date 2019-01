Udo Jürgens-Abend

Darauf können sich alle „Udo Jürgens-Fans“ freuen: Der Pianist, Komponist und Sänger Ralph P. Lohaus präsentiert die besten und unvergesslichen Lieder von Udo Jürgens in passendem Ambiente in unserer historischen Zehntscheuer. Die sonore Stimme von Ralph Lohaus in Kombination mit seinem virtuosen Pianostil bildet eine wohlklingende Einheit, die seinen Konzertabend zu etwas ganz Besonderem macht. Lassen Sie sich für einen Abend in die Welt der Emotionen entführen und erleben Sie mit Ralph Lohaus gefühlsstarke und authentische Songs voller Lebensfreude!