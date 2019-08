Udo Jürgens - ein besonderer Konzertabend

Pianist und Sänger Rupert Laible spielt bekannte und weniger bekannte Udo Jürgens-Songs stilecht am Klavier u. begeistert das Publikum.

Auf einen unterhaltsamen Konzertabend können sich am Samstag, 28. September alle Udo Jürgens-Fans freuen. Der Pianist und Sänger Rupert Laible spielt ab 19.30 Uhr im Kurhaus bekannte und weniger bekannte Udo Jürgens Songs stilecht am Klavier und nimmt das Kurhauspublikum mit auf eine musikalische Reise durch die Werke des österreichischen Liedermachers.

Mitsingen, mitsummen und mitklatschen; alles ist erlaubt, wenn Hits wie „Ich war noch niemals in New York“, „Immer wieder geht die Sonne auf“, „Merci Chérie“ oder „Griechischer Wein“ erklingen.

Rupert Laible kam bereits im zarten Alter von 6 Jahren zur Musik, denn damals begann er mit dem Klavierspiel. Er absolvierte ein Studium der Musik und Pädagogik in Heidelberg und ist zurzeit als Instrumentalpädagoge an der Musikschule Mosbach tätig. Außerdem leitet er mehrere Chöre in Mosbach und Umgebung. Seit zwei Jahren gibt er nun Konzerte, die er ganz Udo Jürgens und seinen Werken widmet.