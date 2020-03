Der Reutlinger General-Anzeiger präsentiert in der Wimsener Mühle: Wenn Karl Neukauf Udo Jürgens singt, dann nicht als Imitator. Stattdessen dringt der Chansonnier zum Kern der unsterblichen Songs vor. Er bringt ihre Tiefe und ihren kritischen Witz nur mit seiner Stimme und dem Klavier, begleitet von Ilka Posin an der Perkussion, zum Funkeln. Neu arrangiert zeigen Hits wie „Griechischer Wein“ und „Ich war noch niemals in New York“ Udo Jürgens als den sensiblen, brillanten Geschichtenerzähler, der er war.