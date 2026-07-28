Udo Klopke & Band

„Ein Song sollte immer seine Geschichte erzählen. Ich bin ein Geschichtenerzähler, ein fahrender Sänger, der mit seinen Erfahrungen und Bildern Menschen berührt.“

Udo Klopke verbindet Rock, Pop, Blues, Reggae und Weltmusik zu einem abwechslungsreichen Konzerterlebnis. Melodien aus New Orleans treffen auf orientalische Klänge, eingängige Rocksongs auf groovige Rhythmen – handgemacht, mitreißend und immer voller Geschichten.

Für seine Musik wurde die Band mehrfach ausgezeichnet, unter anderem dreimal mit dem Deutschen Rock & Pop Preis sowie beim WDR2-Songwettbewerb „Die beste Band im Westen“. Mit mehreren Alben und über 50 Konzerten pro Jahr begeistert das Trio deutschlandweit sein Publikum – von kleinen Clubs bis zu großen Festivalbühnen, zuletzt auch als Support der britischen New-Wave-Band Fischer-Z.

Live überzeugt das Udo Klopke Trio mit Spielfreude, musikalischer Klasse und Songs über die kleinen und großen Momente des Lebens – mal nachdenklich, mal augenzwinkernd, aber immer authentisch und berührend.

Besetzung

Udo Klopke – Gitarre, Gesang

Markus Bender – Bass

Stephan Sagurna – Drums, Percussion

www.udo-klopke.de