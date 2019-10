Ü50 - die live Party

Es gibt für fast alle Altersgruppen sog. Ü30 oder Ü 31-Parties mit Dj und Dancefloors.

Aber es gibt so gut wie kein Dance-Event für die Generation der Ü 50, also für die Partygänger, die in den 70er- und 80er-Jahre ihre Musik lebten, liebten und auslebten….

Das ändert sich mit der Ü 50 Party in der Festhalle Bad Urach. Aber nicht nur ein Dj beschallt die Besucher, sondern zudem eine der besten Party-Bands aus Baden-Württemberg, JAMES TORTO & Friends,

die die Hits von z.B. BEE GEES, BON JOVI, TINA TURNER, KIM WILD, EARTH, WIND & FIRE, DOOBIE BROTHERS, KOOL AND THE GANG, 10cc, SIMPLY RED,POLICE, DONNA SUMMER live präsentieren.

Das sind 5 Stunden Tanz, Spass und Unterhaltung!!

Natürlich wird an diversen Ausschankstationen & Bars für das leibliche Wohl gesorgt werden.