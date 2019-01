Er ist ein Phänomen. Aufgewachsen im Norden Rumäniens, ungarische Muttersprache und rumänische Schulsprache. Die Jugend in Israel verbracht und hebräisch gelernt und den Militärdienst verweigert. Musiker geworden und durch das Business Englisch gelernt. Lebte eine Zeit in England und Australien. Kam dann nach Deutschland um in Tübingen Philosophie zu studieren. Jetzt ist er Schriftsteller und veröffentlicht in Deutsch. Er besitzt einen ausgeprägten Humor, der gerne absurd und surreal ausfällt, wie in seinem Erstling zu lesen ist. Oder wie Wladimir Kaminer sagt: Überall fremd, nirgends verwurzelt, hat sich Robert Scheer in seinen Geschichten eine literarische Heimat erschaffen, improvisiert mit großem Witz und melancholisch gelassenem Blick auf die Ewigkeit

Wo: Die Erzählstube findet bei Hannegret Bausinger und Erdmut Barmer in der St. Bernhardstraße 15 in Melchingen statt. Eingang Van Gockel Weg 13. Parkmöglichkeiten gibt es direkt beim Sportplatz, in einer Gehminute Entfernung.