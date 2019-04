Dauerhitze. Dürrekatastrophen. Waldbrände. Steigender Meeresspiegel: Die Welt, in der wir leben, befindet sich inmitten einer allumfassenden Metamorphose. Dabei erntstehen neue Landschaften sozialer Ungleichheiten, neue Weltkarten, auf denen Zukünftig nicht mehr nationalstaatliche Grenzen sondern Höhenlinien die wichtigsten Eintragungen sein werden. Welche Auswirkungen hat die klimatische Metamorphose auf den menschlichen Körper? Welchen Anpassungsmechanismen werden wir unterworfen sein? Wie werden wir leben? Und wollen wir so leben? Überlebenskunst befasst sich mit Mechanismen und Folgen des Klimawandels und untersucht (inspieriert von Autoren wie William T. Vollmann, Friedrich von Borries, Timothy Morton) in sinnlich-choreografischen Bildern Prozesse körperlicher Verkapselung.

Regie: Nicole Schneiderbauer Ausstattung: Miriam Busch