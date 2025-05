Von Mai bis Oktober 2025 wird die Geschichte des Bauernkriegs lebendig.

Gefördert durch die Baden-Württemberg Stiftung, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie die Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg, bringt die mobile Theater-Roadshow „UFFRUR! ... on the road“ die Ereignisse von 1524/25 an 17 Schauplätze im Südwesten Deutschlands. Mit bildstarken, performativen und multimedialen Elementen wird die Geschichte erfahrbar gemacht.

Das Theaterspektakel zeigt die Ereignisse und die Beweggründe der Menschen von damals unterhaltsam und eingängig, ohne den ernsten Hintergrund zu vernachlässigen. Der Narr als Zeremonienmeister führt in zehn Akten durch die ungerechte Welt des 16. Jahrhunderts und lässt die Zuschauer*innen die Spannungen und Hoffnungen des Bauernkriegs hautnah erleben.

Ein abwechslungsreiches Begleitprogramm bietet Unterhaltung für alle Altersgruppen, inklusive spezieller Angebote für Kinder und Familien. Regionale Musiker*innen und Künstler*innen tragen zur besonderen Atmosphäre bei und machen jede Aufführung zu einem Highlight der Region.