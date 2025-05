Das mobile Veranstaltungsformat der Großen Landesausstellung Baden-Württemberg gastiert ab 16 Uhr auf dem Marktplatz in Rothenburg.

»Uffrur! … on the road« ist kein traditionelles Theaterstück, sondern ein modernes »mobile happening«, das historische Ereignisse und zeitgenössische Schauspielkunst miteinander verbindet. Die Aufführung verwandelt den Marktplatz in ein lebendiges, immersives Open-Air-Pop-Up-Festival.

Das Regie-Team um Martin Butler und Christian Schönfelder erzählt die historischen Ereignisse in modernem Gewand, unter Einsatz von Elementen des Zirkus, des Schattentheaters, des Masken- und Puppentheaters sowie mithilfe experimenteller Formen wie dem »Invisible Theater«. Das Theaterspektakel wird ein intensives Erlebnis in 10 Akten sein, das alle fünf Sinne anspricht. Zeremonienmeister ist ein Narr, ein Freigeist, ein anarchistischer Kritiker, der sich nicht an soziale Regeln hält. Er stellt grundlegende Fragen: Was ist Reichtum? Was ist Armut? Was sind Menschenrechte? Und was wäre passiert, wenn die Bauern gewonnen hätten? Er verbindet die Szenen und 14 Bilder, erzählt Geschichten, erklärt Zusammenhänge und schlägt eine Brücke von 1525 zur Gegenwart.

Der Narr repräsentiert den Karneval, der die Weltordnung für eine begrenzte Zeit auf den Kopf stellt. Doch was, wenn nach Ende des Karnevals die alte Struktur nicht mehr hergestellt wird? Das gesamte Ereignis hat einen Festcharakter und besteht aus mehreren Ebenen. Der Narr als zentrale und verbindende Figur ist eingebettet in eine zirzensische Bilderwelt. Ideen hierfür sind beispielsweise 6 Meter hohe Leitern, auf denen Geldeintreiber sitzen, und Priester, die die Namen der gefallenen Bauern rezitieren. Der Narr wählt möglicherweise zwei Menschen, vermeintlich aus dem Publikum, aus und entscheidet durch Würfeln, wer in welche Welt gehört. Dann geht der eine Hans in die reiche Welt und der andere Hans in die arme, übervölkerte Welt. Diese Menschen werden Teil des Geschehens des Bauernkrieges. Möglicherweise versucht ein Seiltänzer während dieser Zeit im Gleichgewicht zu bleiben, er wird immer wieder scheitern. Im Moment des Falls bricht womöglich eine große Schlacht aus, vielleicht dargestellt als Schattentheater oder unter Einbeziehung einer heimischen Landsknechtgruppe.

Neben aller Unterhaltung und bildstarken Szenen bietet »Uffrur! … on the road« eine ernsthafte Reflexion. In einer Schweigeminute, in der plötzlich alles Geschehen anhält, wird an die rund 70.000 Menschen gedacht, die im Bauernkrieg gestorben sind — fast ein Prozent der Bevölkerung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen.