UFFwärmer-Treff

Bei flackerndem Feuer verschiedene Glühweinsorten im stimmungsvoll beleuchteten Innenhof des Weinguts verkosten. Eintritt frei.

Beim UFFwärmertreff erwartet Sie eine Auswahl an saisonalen Köstlichkeiten und eine stimmungsvolle Atmosphäre im Innenhof des Weinguts. Verschienene Winzer-Glühweine warten darauf verkostet zu werden, darunter auch erstmals ein Glühwein ohne Alkohol.

Ob klassisch, fruchtig oder alkoholfrei – es ist für jeden etwas dabei!

Auch für den kleinen und großen Hunger ist gesorgt.

Freuen Sie sich auf die kalte Jahreszeit mit heißem Glühwein.