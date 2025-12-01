Vorletzte Party des Jahres “it’s time to ROCK”

Mach dich bereit für eine unvergessliche Nacht voller Rockmusik und guter Stimmung!

Am 30.12.2025 lädt das Weingut Winkler in Brackenheim alle Partybegeisterten zur ultimativen „It’s time to ROCK“-Party ein. Die Band ARROWHEAD sorgt ab 18 Uhr mit Live-Rockmusik für beste Stimmung.

Genießen Sie unsere Getränkeauswahl mit Wein, Glühwein und Punsch sowie herzhaftem Essen wie Steak im Weck, Rote im Weck, Pommes und Flammkuchen . Der Einlass beginnt ab 17 Uhr, Eintritt nur 5 € . Komm vorbei, um das Jahr mit einem Knall vorab ausklingen zu lassen!