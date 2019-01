UK Subs (UK) & Guests

Auch nach 40 Jahren stehen die UK SUBS weiterhin auf der Bühne um den Punkrock der ’77er auf der Bühne zu feiern. Inspiriert von The Damned und der Geburt des britschen Punk, begann Charlie Harper zusammen mit Nicky Garrat Songs zu schreiben, die sie die ersten Jahre in sämtlichen Londoner Clubs, darunter auch das Roxy, präsentierten.

Mit City Records an der Seite war es möglich ihren ersten Indie Nummer 1 Hit zu veröffentlichen, C.I.D. 1979 unterschrieben die UK Subs bei Gem Records und wurden, zur Überraschung aller, eine der erfolgreichsten Punkbands mit sieben aufeinaderfolgenden UK Top 30 Hits:

Stranglehold, Tomorrows Girls, She’s Not There, Warhead, Teenage, Party In Paris and Keep On Running.Zusätzlich landeten sie mit den Alben Brand New Age and Crash Course in den UK Top 10.

Mit dem 73-jährigen unermüdlichen Charlie Harper am Gesang – der als Godfather des Punk gefeiert wird, haben die UK Subs viele weitere erfolgreiche Albumveröffentlichungen und Touren hinter sich.Jedes Jahr, fast durchgehend, touren sie um die ganze Welt um den Spirit des ’77er Punk aus England zu vermitteln.