Ukraines Fight for Freedom #6: Invisible Battalion

Live Fight Love Rebuil — Realities of Life in Ukraine — Filmreihe zur Lebensrealität in der Ukraine

Alle zusätzlichen Spenden gehen an das Projekt “Support for Ukraine”.

Veranstaltung in Kooperation mit: “SonnenBlau”, “International Association for Democracy” und “Cassiopeia e.V.”

Invisible Battalion — OmU | 2017 | Ukraine | Dokumentarfilm | Regie: Svitlana Lischynska, Alina Horłowa, Iryna Tsilyk | Montag ist immer KINOTAG: 6€

Invisible Battalion ist der erste ukrainische Dokumentarfilm über Frauen im Krieg, der von Frauen produziert und gefilmt wurde. Der Film gibt den zehntausend Frauen in den kämpfenden Einheiten der ukrainischen Streitkräfte eine Stimme, indem er die Reise von sechs Frauen verfolgt, die im aktuellen Krieg gegen die russische Besatzung in der Ostukraine kämpfen.