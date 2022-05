Ukrainian Voices - Benefiz - Klavierabend an der HMDK

"Ich will den ukrainischen Musikern mit meinem Klavierabend eine Stimme geben und sie unterstützen, da sie wegen dem Krieg nicht mehr auftreten können". Dieses Zitat des hochbegabten Pianisten Baryshevskyi spiegelt dessen Motivation wieder, im Rahmen einer Konzertreise an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst HMDK in Stuttgart ohne Honorar aufzutreten. Der Eintritt ist frei, Spenden für einen ukrainischen Hilfsfond sind erwünscht.