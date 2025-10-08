Ob Anfänger*innen oder Fortgeschrittene: Packt eure Ukulele und auf ins Lab zum Ukulele-Kollektiv! Gemeinsam spielen, singen, fachsimpeln, andere Ukulele-Spieler*innen kennenlernen ­­— und bei unseren Kurzworkshops und Themenschwerpunkten Interessantes über das liebenswerteste Instrument der Welt erfahren!

