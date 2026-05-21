Ukulele-Kollektiv

Laboratorium Stuttgart Wagenburgstraße 147, 70186 Stuttgart

Der Stuttgarter Ukulele-Stammtisch im Lab

Ob Anfänger*innen oder Fortgeschrittene: Packt eure Ukulele und auf ins Lab zum Ukulele-Kollektiv! Gemeinsam spielen, singen, fachsimpeln, andere Ukulele-Spieler*innen kennenlernen ­­— und bei unseren Kurzworkshops und Themenschwerpunkten Interessantes über das liebenswerteste Instrument der Welt erfahren!

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Freizeit & Erholung
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