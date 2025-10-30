Ukulelezaza: Rare tricks & grooves

Es muss nicht das immer gleiche Auf-und-Ab-Geschrabbel sein! In diesem Workshop bringt Zaza dir einen Haufen cooler Tricks und Grooves bei, mit denen du Freunde, Feinde und Mitspieler*innen begeistern kannst. Dazu gehören der seltsame, aber wunderbare Finger-Flap, ein raffinierter Fingerpicking-Swing und Zazas eigener, magischer Peacock-Strum. Sie funktionieren in allen Musikstilen, vielleicht auch in keinem, aber du wirst auf jeden Fall Spaß dabei haben. Garantiert!

Level: fortgeschrittenere Anfänger und aufwärts

Workshop in englischer Sprache.