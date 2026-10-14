Ulan & Bator - ÜBERRASCHUNGSZWEI – 25 JA Ulan & Bator

2026 feiern Ulan & Bator Vierteljahrhundertjähriges! Das will nicht nur begangen, sondern betanzt, besungen und bespielt werden! Und zwar mit einem bunten Jubiläums-Abend aus Lieblingsnummern, bekannten und unbekannten Klassikern, vergessenen und unvergessenen Klein-und Großoden sowie Schmankerln der anderen Art.

Ihr einzigartiger Humor, der längst über Vergleiche mit Monty Python und Loriot hinausgeht, lässt sie souverän auf dem dünnen Seil zwischen Tiefe, Musikalität, Jux, Philosophie und Gesellschaftskritik tanzen. UNDSINN eben.