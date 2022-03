Rainer Moritz: Stirnwirbel oder Haarstützreif? Über die Schwierigkeit, Flaubert und Proust zu übersetzen

Übersetzen ist harte Arbeit, vor allem wenn es darum geht, Klassiker zu übertragen, die von Stil und Wortschatz her höchste Anforderungen stellen. Hier gilt es etliche Hürden zu nehmen, und hier verdienen Übersetzerinnen und Übersetzer ihr ohnehin selten üppiges Honorar im Schweiße ihres Angesichts. Im letzten Vierteljahrhundert gab es so mehrere Anläufe, zwei Großmeister der französischen Literatur - Gustave Flaubert und Marcel Proust - neu ins Deutsche zu übertragen. Rainer Moritz erläutert an ausgewählten Beispielen, welche Probleme es dabei zu bewältigen gab. Probleme, die manchmal schon bei der Übersetzung des Titels beginnen. Denn wie will man Flauberts Roman "L'Éducation sentimentale" ins Deutsche bringen? Als "Erziehung des Herzens", "Lehrjahre des Gefühls" oder, wie zuletzt, als "Lehrjahre der Männlichkeit"?

Rainer Moritz, 1958 in Heilbronn geboren, ist wohl das, was man breit aufgestellt nennt, schreibt der Verlag im Klappentext zu Recht: Schon mit siebzehn Jahren ließ er sich zum Fußballschiedsrichter ausbilden, später wurde er in Tübingen mit einer Arbeit über Hermann Lenz promoviert, arbeitete als Lektor unter anderem bei Reclam Leipzig und als Programmgeschäftsführer bei Hoffmann und Campe, ehe er 2005 die Leitung des Hamburger Literaturhauses übernahm. Damit nicht genug, übersetzt Moritz aus dem Französischen (unter anderem Francoise Sagan und Georges Simenon), kommentiert humorvoll das Weltgeschehen in einer Radiokolumne – und schreibt Bücher: über Fußball, Schlager, Pariser Parks, aber auch Richard Yates. Zuletzt erschien unter anderem „Unbekannte Seiten. Kuriose Literaturgeschichte(n)“ (2022) bei Kampa.