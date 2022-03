Oh, wie schön ist Panama, „Panama“, sagte der kleine Bär, „ist unser Traumland, denn Panama riecht von oben bis unten nach Bananen. Nicht wahr, Tiger?“ Der kleine Tiger und der kleine Bär sind dicke Freunde, und sie fürchten sich vor nichts, weil sie zusammen wunderbar stark sind. In ihrem Haus am Fluss haben sie es gemütlich. Doch eines Tages machen sie sich auf nach Panama. Dieser Kinderbuchklassiker von Janosch wird von Helga Fleig vom Theater FF in Heilbronn wunderbar vorgelesen.

Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Haus der Familie Heilbronn.