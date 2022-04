Ulf Wakenius & Paulo Morello, Karim Baggili & Band

Ulf Wakenius & Paulo Morello

Da haben sich zwei gefunden und eigentlich müsste man sich fragten: Warum erst jetzt? Denn die Gitarristen Ulf Wakenius und Paulo Morello teilen eine Vorliebe: Der Schwede und der Deutsche finden die Verbindung von Jazz und brasilianischer Musik einfach unwiderstehlich. Ihnen geht das Herz auf, wenn sich die federnde Leichtigkeit südamerikanischer Rhythmen mit der Raffinesse, der Intensität und dem Speed des Jazz paart. Ulf Wakenius ist an der Seite des legendären Pianisten Oscar Peterson international bekannt geworden und hat darüber hinaus mit Größen wie Jack DeJohnette, Pat Metheny oder den Brecker Brothers musiziert. Von ihm liegt eine stattliche Zahl Solo-Alben vor. In Paulo Morellos Vita finden sich musikalische Begegnungen mit Jimmy Smith, Billy Cobham, Airto Moreira, Paul Kuhn, Pat Martino, Randy Brecker, Larry Coryell oder der Bossa Nova-Legende Leny Andrade. Als Professor für Jazz-Gitarre lehrt er am Jazz Institut Berlin und an der Hochschule für Musik Nürnberg.

Karim Baggili & Band

Karim Baggili (Gitarre, Oud, Vocals), Youri Nanaï (Bass), Vivian Ladrière (Drums, Percussions), Karoline de la Serna (Bombo, Vocals), Renaud Crols (Violine)

Karim Baggili und seine Band präsentieren Karims neueste Alben "Apollo You Sixteen Part I and II". Der äußerst originelle Mix aus arabischen Underground- Flamenco-Grooves und klassischen Elementen auf diesen Platten ist gleichzeitig verblüffend wie für Karims Musik charakteristisch.

Zusammen mit seinen ebenso talentierten Mitmusiker*innen kreiert Karim einen unverwechselbaren und einzigartigen Sound, der dem Publikum ein emotionales und unvergessliches Konzerterlebnis auf höchstem Niveau beschert.

Einlass: 19 Uhr