Uli Böttcher | Ü60 – Das leben rächt sich

Alle zehn Jahre nimmt sich Uli Boettcher die Zeit, auf die sich verändernde Welt, seine Mitmenschen – und auf sich selbst – zu schauen. Kaum etwas eignet sich besser als ein Dekadenjubiläum, um festzustellen: Man ist immer noch derselbe – und gleichzeitig ein ganz anderer.

Die Welt allerdings bleibt nicht stehen: Autos, die gestern noch Neuwagen waren, tragen heute ein H-Kennzeichen. Kinder, denen man einst bei den Hausaufgaben half, verkaufen einem inzwischen Versicherungen.

Und die eigenen Eltern, die immer wussten, wo’s langgeht, suchen plötzlich selbst nach dem richtigen Weg.

Die Schere zwischen Innen- und Außenwahrnehmung klafft immer weiter auseinander, vermeintlich unverrückbare Einstellungen werden verrückt. Boettcher seziert diese Vorgänge in seiner typischen Art – und entdeckt dabei die kleinen und großen Nicklichkeiten des Lebens ebenso wie die Chancen und Absurditäten, die das Altern trotz allem bereithält.