Der Comedian Uli Boettcher kommt mit seinem neuen Programm „Herr der Zwinge“ am Samstag, 8. November 2025 um 20 Uhr ins Kulturhaus Schwanen.

Erleben Sie einen Abend voller witziger Geschichten und Anekdoten aus dem chaotischen Alltag eines Hobbyhandwerkers.

Boettcher, der sich selbst als „unerschütterlichen Universal-Dilettanten“ bezeichnet, plaudert aus dem Werkzeugkästchen und nimmt kein Blatt vor den Mund. Er berichtet von bescheidenen Erfolgen und krachenden Niederlagen, denn wie oft wird ein hoffnungsvolles Projekt durch die letzte Schraube noch zum Scheitern gebracht?

„Herr der Zwinge“ ist eine humorvolle Hommage an alle Heimwerker, die samstags zu Pilgerstätten wie Toom oder OBI ziehen, Werkzeug kaufen, das sie kaum bedienen können, und glücklich in ihren Hobbykellern verschwinden. Ein Loblied auf den optimistischen Menschen, der schmirgelt statt schimpft, baut statt beklagt, macht statt mault.