Im Jahr 1979 gründeten Uli Gutscher, Werner Acker, Capo Mayer und Karl-Heinz Link eine Band, die zunächst als Capo Mayer Quartett auftrat und 1980 in „Uli Gutscher Quartett“ umbenannt wurde.

Bereits 1981 folgte der erste große Auftritt bei den Ludwigsburger Jazztagen.

1989 erschien die erste CD „Trombone Groove“ mit Werner Acker, Thomas Krisch und Michael Kersting. Herbert Wachter war als Gast-Percussionist mit dabei. Das Quartett wurde 1992 zum Quintett erweitert und 1993 erschien die CD „Uli Gutscher Quintett – Inspiration“ mit Martin Schrack am Piano und Herbie Wachter an den Drums. In der heutigen Besetzung mit Tilman Jäger am Flügel wurde 2015 die CD „Uli Gutscher Quintett – Abendrot“ produziert.

Das „Uli Gutscher Quintett“ präsentiert ein packendes Programm mit Kompositionen von Uli Gutscher und Werner Acker und gestaltet unterschiedlichste Grooves und melodischen Jazz mit geradezu überschäumender Spielfreude. Beim Konzert im JAK gibt es ein „Best of Uli Gutscher Quartett/Quintett“ aus der langjährigen Geschichte der Band. Einzigartig ist das traumhafte Zusammenspiel und die Interaktion unter den Musikern bei der Gestaltung der Themen und Improvisationen.