Uli Gutscher Quintett

Mit ihrem packenden Programm aus Eigenkompositionen von Uli Gutscher und Werner Acker, welches sie mit geradezu überschäumender Spielfreude gestalten, begeistern Uli Gutscher und seine Mitmusiker Publikum und Presse gleichermaßen.

Neben groove-betonten Stücken bilden Balladen und balladeske Kompositionen einen Schwerpunkt in der musikalischen Konzeption der Band.

Einzigartig sind das traumhafte Zusammenspiel und die Interaktion unter den Musikern bei der Gestaltung der Themen und Improvisationen. Dabei gelingt dem Quintett der Beweis, dass mitreißend zündenden Grooves und humorvoll raffinierte Interpretation einerseits und kompositorisch tiefgründig und technisch anspruchsvoll angelegte Musik andererseits kein Widerspruch sind. Besetzung: Uli Gutscher, trombone. Werner Acker, guitar. Tilman Jäger, piano. Thomas Krisch, bass. Herbert Wachter, drums.