Uli Hoffmanns Heatwave featuring Ira Diehr

Steht Ira auf der Bühne, dann lohnt sich jeder Konzertbesuch. Nur wenige haben das Talent, derart viele Facetten zu vereinen und sie in ihrer Bühnenperformance so mitreißend auszudrücken. Ira kann mit ihrem Gesang Geschichten erzählen.

Sie nimmt ihr Publikum musikalisch auf eine Reise mit. Mal groovy oder funky, mal kokett oder kitschig oder einfach zart und zerbrechlich - eben Ira!

Ihre Interpretationen mit Songs von Amy Winehouse, Jule Neigel,den Jackson 5 hin zu Jessie J oder Tina Turner machen einfach Laune und das Tanzbein wird ohnehin ordentlich in Bewegung gesetzt.

Begleitet wird Sie von Andreas Czeppel am Piano, Stephan Schuchardt am Schlagzeug, sowie Uli Hoffmann an der Gitarre.