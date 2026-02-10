Uli Wedlich Trio

Gitarrenvirtuosität, jazzige Basslinien und ausdrucksstarker Gesang formen den charakteristischen Sound des Trios. Die Musik bewegt sich zwischen Rockballaden, poetischem Pop, spanischen Rhythmen und modernen Kunstliedern.
White Blossoms Das Album beleuchtet in 14 Songs die Welt zwischen Hoffnung, Lebenslust, politischer Gegenwart und poetischer Melancholie.
Die Musiker
- Uli Wedlich – Komposition, Gitarre; geprägt von mediterranen Rhythmen, Psychedelic Rock und Neuer Musik.
- Antje Jetzky – Gesang; verleiht den Songs emotionale Tiefe in mehreren Sprachen.
- Leonardo Wedlich Rios – Bass & Gitarre; rhythmusstarkes Fundament und vielseitige Bühnenerfahrung.
Info
Bürgerhaus Botnang Griegstraße 18, 70195 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik