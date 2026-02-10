Uli Wedlich Trio

Gitarrenvirtuosität, jazzige Basslinien und ausdrucksstarker Gesang formen den charakteristischen Sound des Trios. Die Musik bewegt sich zwischen Rockballaden, poetischem Pop, spanischen Rhythmen und modernen Kunstliedern.

White Blossoms Das Album beleuchtet in 14 Songs die Welt zwischen Hoffnung, Lebenslust, politischer Gegenwart und poetischer Melancholie.

Die Musiker