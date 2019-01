Ulinka Rublack & Tim Watts

Tim Watts studierte Komposition in Cambridge. Er ist Komponist und Lehrbeauftragter für Musik am St John's College der Universität Cambridge. Seine „Kepler-Motetten" sind nicht nur durch die Forschungen Ulinka Rublacks inspiriert, sondern auch Ausdruck (musik)wissenschaftlicher Forschung zu Kepler und seinem Werk. Die Aktualisierungen des Wissens, die Kepler hervorbrachte, spiegeln sich dabei musikalisch in der Form der Motette, die zur selben Zeit grundlegende Neuerungen erfuhr. Durch diesen Einbezug musikalischer ebenso wie textlicher Zitate aus der Zeit um 1600 in seine neuen Kompositionen gelingt es Watts, das „Alte" zu verwandeln und es damit letztlich ganz modern zu machen.