Ull Möck & Band

Fellbacher Jazz-Weekend.

Der Stuttgarter Jazzpianist und Arrangeur Ull Möck verneigt sich mit eigenen Bearbeitungen vor dem Werk der Pop-Titanen THE BEATLES und übersetzt bekannte und weniger bekannte Songs aus dem Beatles-Songbook in den Slang des Jazz und Souljazz der 50er/60er-Jahre - ein Stil, der bis heute zeitlos und innovativ erscheint. Gemeinsam mit seinen langjährigen musikalischen Weggefährten lädt er das Publikum ein auf diese ganz besondere musikalische Reise.