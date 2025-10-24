Ull Möck & Band

Fellbacher Jazz-Weekend.
Der Stuttgarter Jazzpianist und Arrangeur Ull Möck verneigt sich mit eigenen Bearbeitungen vor dem Werk der Pop-Titanen THE BEATLES und übersetzt bekannte und weniger bekannte Songs aus dem Beatles-Songbook in den Slang des Jazz und Souljazz der 50er/60er-Jahre - ein Stil, der bis heute zeitlos und innovativ erscheint. Gemeinsam mit seinen langjährigen musikalischen Weggefährten lädt er das Publikum ein auf diese ganz besondere musikalische Reise.
Info
Großes Haus Schmiden Butterstraße 1, 70736 Fellbach
