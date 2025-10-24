Ull Möck & Band

Großes Haus Schmiden Butterstraße 1, 70736 Fellbach

Fellbacher Jazz-Weekend.

Der Stuttgarter Jazzpianist und Arrangeur Ull Möck verneigt sich mit eigenen Bearbeitungen vor dem Werk der Pop-Titanen THE BEATLES und übersetzt bekannte und weniger bekannte Songs aus dem Beatles-Songbook in den Slang des Jazz und Souljazz der 50er/60er-Jahre - ein Stil, der bis heute zeitlos und innovativ erscheint. Gemeinsam mit seinen langjährigen musikalischen Weggefährten lädt er das Publikum ein auf diese ganz besondere musikalische Reise.

Info

Konzerte & Live-Musik
