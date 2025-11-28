ULL MÖCK & BAND

THE BEST OF SWING ON CHRISTMAS

Der Stuttgarter Jazzpianist und Arrangeur Ull Möck verneigt sich mit eigenen Bearbeitungen vor dem Werk der Pop-Titanen ("immer noch meine Lieblingsband") und übersetzt bekannte und weniger bekannte Songs aus dem Beatles Songbook in den Slang des Jazz und Souljazz der fünfziger/sechziger Jahre , ein Stil der bis heute zeitlos und innovativ erscheint.

Gemeinsam mit seinen langjährigen musikalischen Weggefährten lädt er Sie ein auf diese ganz besondere musikalische Reise.

Mittlerweile gibt es schon die dritte CD dieser Formation. Selbstverständlich werden an diesem Abend einige Stücke davon zu hören sein...

Besetzung: Ull Möck (p, keys); Axel Kühn (b); Michael Kersting (dr); Lilly Thornton (voc)