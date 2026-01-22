ULL MÖCK ELECTRIO • presented by IG Jazz

Die Tradition des Jazz lebt von immer neuen, kreativen Interpretationen ihrer Standards. Lange als orale Kunstform direkt von Spieler zu Spieler übermittelt, gehört die Improvisation seit jeher zum zentralen Merkmal dieser Musik. Das Festhalten auf Tonträgern steht dazu per se im Widerspruch, weshalb selbst im 21. Jahrhundert tontechnische Verfremdungen von Jazzaufnahmen immer einen seltsamen Beigeschmack haben, ganz anders als in der Popmusik, in der selbst rigorose Remixes von beliebten Hits durchaus gewürdigt werden.

Hier setzt Electrio an! Bandleader Ull Möck löst Standards in ihre Zutaten auf, siebt diese gründlich aus und mischt daraus nach einem Geheimrezept mit vielen eigenen Zutaten eine komplett neue Substanz zusammen. Diese wird zusammen mit Drummer Michael Kersting und Bassist Thomy Jordi live im Studio wieder in eine feste Form improvisiert. Das Ergebnis ist eine Art Formfleisch-Remix, stilistisch verpackt in den Farben des Jazzrock, wie ihn Miles Davis zusammen mit Descendants wie Herbie Hancock, Wayne Shorter, Joe Zawinul, Chick Corea, Jaco Pastorius, Tony Williams in den frühen 70er-Jahren geprägt hat.

Besetzung: Ull Möck (keys); Tomy Jordi (b); Michael Kersting (dr)