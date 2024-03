Ull Möck Trio feat. Lilly Thornton: Beatles go Blue Note // Joo Kraus feat. Malia & Gregor Hübner

Der Stuttgarter Jazzpianist und Arrangeur Ull Möck verneigt sich mit eigenen Bearbeitungen vor dem Werk der Pop-Titanen.Er übersetzt bekannte und weniger bekannte Songs aus dem großen Beatles Songbook in den Slang des Jazz und Souljazz der fünfziger/sechziger Jahre. Ull Möck nahm klassischen Klavierunterricht, seit er 10 Jahre alt war. Er ist als Komponist, Arrangeur und Studiomusiker tätig und seit 2009 Dozent für Jazz/Pop Piano an der Musikhochschule Stuttgart. Gemeinsam mit seinen langjährigen musikalischen Weggefährten lädt er Sie auf diese ganz besondere musikalische Reise ein.

Ull Möck (p, keys) | Axel Kühn (b) | Michael Kersting (dr) | Lilly Thornton (voc)

JOO KRAUS feat. MALIA & GREGOR HÜBNER

Genregrenzen überschreiten und Stiletiketten auflösen – für Joo Kraus ist das die große Leidenschaft. Eben diese Leidenschaft entfacht der vielfach ausgezeichnete Trompeter mit Stücken seines neuen Albums NO EXCUSE, das im Herbst 24 veröffentlicht wird und von dem schon jetzt einige Nummern als Premiere zu hören sein werden. Musik, die mal an den Rock von Nick Cave erinnert, mal an den Soul der Commodores und mal an den psychedelic Sound von Pink Floyd. Die Songs sind bunt, vielfältig, spannend, experimentell, fernab von musikalischer Konvention und doch unverkennbar – Joo Kraus! Mit dabei illustre Gäste wie der in New York lebende Violinist Gregor Hübner und malawische Sängerin Malia.

Joo Kraus (voc, tp, live electronic) | Ralf Schmid (p) | Veit Hübner (b) | Torsten Krill (dr) | Malia (voc) | Gregor Hübner (v)