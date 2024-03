Kraan // Embryo

KRAAN

Groove-Kompetenz seit fünf Jahrzehnten, das bietet Kraan. Die aus Ulm stammende Band hat früh einen unverwechselbaren Sound gefunden und ist ein Stück deutscher Musikgeschichte. Ihren Stil entwickelte die Band in den wilden 70ern. Seit 2008 spielt Kraan in Triobesetzung, bestehend aus den Gründern Hellmut Hattler, Jan Fride Wolbrandt und Peter Wolbrandt. Bei Kraan dreht sich seit jeher alles um das Jammen und Improvisieren, mit der Zielsetzung, sich musikalisch immerzu in neue Höhen zu schrauben. Der Bandname, der „vorne hart anfängt und hinten weich aufhört“ steht dabei stellvertretend für den originellen Klang der Jazzrock-Pioniere.

Helmut Hattler (b) | Peter Wolbrandt (g) | Jan Fride Wolbrandt (dr)

EMBRYO

Embryo ist ein einzigartiges internationales Musikkollektiv aus München, das bereits seit 1969 die jüngere deutsche Musikgeschichte mitgeprägt hat. Von Anfang an ignorierte die bunte Truppe die Grenzen zwischen Genres und zeigte, dass es in verschiedenen Klangkulturen und Stilarten mehr Verbindendes als Trennendes gibt. Dabei werden Krautrock-Elemente, Jazz, freie Improvisation sowie Rhythmen und Klänge aus Europa und der ganzen Welt miteinander verwoben. Embryo spielte bereits mit Mal Waldron, Okay Temiz, Fela Kuti, Charlie Mariano und vielen anderen, großen Musiklegenden. Marja Burchard, Multi-Instrumentalistin und Tochter des Gründers Christian Burchard, übernahm 2015 die Band, in deren Mitte sie aufwuchs. Seitdem lebt Embryo wieder auf und sucht weiter nach neuen Klängen, Rhythmen, interessanten, musikalischen Partnern und findet sie immer wieder.

Marja Burchard (vib, p, santur, org, voc) | Jan Weissenfeldt (git) | Maasi Maier (b, perc, sax) | Wolfi Schlick (sax, fl) | Jakob Thun (dr)