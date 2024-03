Kirmes im Kopf - Willkommen im Neurodiversum

Als Angelina Boerger mit fast 30 Jahren ihre ADHS-Diagnose bekam, hatte sie endlich eine Erklärung dafür, warum sie schon immer etwas ‘anders tickt’. Schnell stellte sie sich die Frage: Wie würde wohl eine Welt aussehen, in der die Vielfalt von Gehirnen anerkannt, ihre Bedürfnisse respektiert und sogar gefeiert werden - ein Konzept namens Neurodiversität.

Anstatt neurologische Unterschiede als "nicht normal" oder "kaputt" zu betrachten, strebt Angelina einen Perspektivwechsel an. Sie sieht ADHS, Autismus & Co. als neurologische Varianten auf unserem Planeten, mit all ihren Vor- und Nachteilen. Doch die Wahrheit ist, bis dahin ist es noch ein langer Weg. Vorurteile, Stigmata und Diskriminierung existieren weiterhin, begleitet von einem oft mühsamen Leidensweg und gesundheitlichen Folgen.

Angelina setzt sich dafür ein, aufzuräumen und aufzuklären, indem sie auch das Potential in dieser "Andersartigkeit" hervorhebt. “Wilkommen im Neurodiversum” soll genau dafür den nötigen Raum schaffen und Mut machen. Ein öffentlicher Safe Space für alle, die mehr über ihr außergewöhnliches Gehirn erfahren möchten, sich mit anderen darüber austauschen und gegenseitig empowern wollen. Der Raum ist offen für alle, die zuhören und lernen möchten, um ihren Blick auf Vielfalt, Unterschiede und mentale Gesundheit zu verändern. Hier ist niemand zu viel oder zu wenig, sondern genau richtig.