A very special evening with Rebekka Bakken & Friends: True North - Norwegian Tradition my way

Ein echtes Highlight ist der Auftritt von Rebekka Bakken mit „True North“ - ein Programm, das sie eigens für den Abend im Rahmen der Theaterhaus Jazztage konzipiert hat.

Dabei ist der Titel Programm, denn er steht für die Durchdringung der nordischen Tradition und Kultur. Der wahre, der geographische Norden.

"Dies ist ein völlig neues Projekt und eine neue Form meiner musikalischen Ausdrucksweise. Alles basiert auf meinem eigenen musikalischen Ausgangspunkt, der Tradition norwegischer, religiöser Volkslieder, die ich als Kind in der Kirche und zu Hause gehört habe. Und obwohl - oder gerade weil ich danach viele Jahre im Ausland gelebt habe, hat diese Tradition mich und meine Arbeit weiterhin beeinflusst. Erst durch den Abstand konnte ich meine eigene Art und Weise der Annäherung an das Material und dessen Interpretation entwickeln."

Begleitet wird Rebekka Bakken von Musiker:innen die sie alle sorgfältig für dieses Projekt ausgewählt hat und die mit ihren individuellen Qualitäten einen wichtigen Teil dessen ausmachen. Stein Austrud, an den Keyboards, Eivind Aarset, Gitarre, Svein Schultz, Bass und Rune Arnesen an den Drums.

Seit die norwegische Künstlerin 2003 mit “The Art Of How To Fall” ihr international umjubeltes Plattendebüt gab, erntete sie für jede Veröffentlichung ganze Lorbeerfelder. Seither ist viel passiert. Stets streckt sie ihre Fühler in neue musikalische Richtungen aus. Doch nicht nur ihre Musik zeigt sich vielschichtig: Ihre drei Oktaven umfassende Stimme fasziniert mit ungewöhnlicher Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit, was jedem Song eine besondere Note verleiht.

In Deutschland gewann Bakken zahlreiche Preise, darunter Goldene Schallplatten und den German Jazz Award.

Rebekka Bakken (voc) | Eivind Aarset (git) | Rune Arnesen (dr) Stein Austrud (keys) Svein Schultz {b) | David Solheim (sound) Daniel Sørensen (light)