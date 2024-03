Roots - no Roots

Die Wurzeln eines Menschen prägen Ihn ebenso wie seine Sehnsucht nach Freiheit.

Jede Art von Musik hat ebenfalls Ihre Wurzeln, überschreitet jedoch auch Grenzen und ist eine universelle Sprache, die alle Kulturen teilen.

Beim gemeinsamen Konzert des Orchesters der Kulturen und des Musikwerks Pop-Chors kommen abenteuerlustige Fans von Pop- und Weltmusik auf ihre Kosten.

Adrian Werum und Arnd Pohlmann zeigen mit Ihren Ensembles, dass man in aller Freiheit immer auch neue Wurzeln schlagen kann.

Unter anderem mit: „We found Love“, „Rocket Man“, „Believer“, „Wish you were here“, „I still haven’t found what I’m looking for“.