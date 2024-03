Zehn Körper erscheinen in einem Lichtblitz. Für einen flüchtigen Moment bewegen sie sich in Harmonie und verfallen dann in eine sanfte Trance. Türme wachsen und zerfallen, Körper springen und werden gefangen, während physische Grenzen auf die Spitze getrieben werden.

Können wir jemals ein perfektes Gleichgewicht finden oder ist die Anpassung an ständige Veränderungen der einzige Weg vorwärts?

Dieses nächste Kapitel von Circas international gefeiertem Humans ist eine engmaschige Choreografie von Körpern, die mit der Musik des Komponisten Ori Lichtik pulsiert und in der dramatischen Beleuchtung von Paul Jackson zum Vorschein kommt.

Humans 2.0 wurde vom Zirkusvisionär Yaron Lifschitz kreiert, ist intim, ursprünglich und beschäftigt sich intensiv mit der Herausforderung des Menschseins.

Humans 2.0 wurde vom Mondavi Center, UC Davis, in Auftrag gegeben