Ull Möck Trio feat. Lilly Thornton

Der Stuttgarter Jazzpianist und Arrangeur Ull Möck verneigt sich mit eigenen Bearbeitungen vor dem Werk der Pop-Titanen.

The BEATLES und übersetzt bekannte und weniger bekannte Songs aus dem Beatles Songbook in den Slang des Jazz und Soul-Jazz der fünfziger und sechziger Jahre – ein Stil, der bis heute zeitlos und innovativ erscheint. Später hat er sich mehr und mehr dem Jazz geöffnet, aber die Beatles waren und sind ein wichtiger Bestandteil seines musikalischen Werdegangs. Gemeinsam mit seinen langjährigen musikalischen Weggefährten lädt er Sie ein auf diese ganz besondere musikalische Reise. Ull Möck: „Mit elf Jahren kaufte ich meine erste eigene Langspielplatte für 5 DM von einem Schulfreund ab. Das war „Help!“ von den Beatles, die ich daraufhin rauf und runter spielte: mein Einstieg in die sogenannte Popmusik. Von da an habe ich mich ernsthaft damit beschäftigt und wurde ein echter Musikfreak. Damals begann ich auch eifrig auf dem Klavier Blues, Rock und Jazz zu improvisieren, nachdem ich bis dahin nur klassische Literatur gespielt hatte. Später habe ich mich mehr und mehr dem Jazz geöffnet, aber die Beatles waren und sind ein wichtiger Bestandteil meines musikalischen Werdegangs. Die LP „Help!“ besitze ich noch immer.“ Besetzung:Ull Möck (p, keys)Axel Kühn (b)Michael Kersting (dr)special guest: Lilly Thornton (voc)