Ull Möck Trio feat. Lilly Thornton

Der Stuttgarter Jazzpianist und Arrangeur Ull Möck verneigt sich mit eigenen Bearbeitungen vor dem Werk der Pop-Titanen.

Übersetzt bekannte und weniger bekannte Songs aus dem Beatles-Songbook in den Slang des Jazz und Souljazz der fünfziger/sechziger Jahre, ein Stil, der bis heute zeitlos und innovativ erscheint. Gemeinsam mit seinen langjährigen musikalischen Weggefährten lädt er Sie ein auf diese ganz besondere musikalische Reise.

„Mit elf Jahren kaufte ich meine erste eigene Langspielplatte für fünf D-Mark einem Schulfreund ab. Das war ‚Help‘ von den Beatles, die ich daraufhin rauf und runter spielte: mein Einstieg in die sogenannte Pop-Musik. Von da an habe ich mich ernsthaft damit beschäftigt und wurde ein echter Musikfreak. Damals begann ich auch auf dem Klavier eifrig Blues/Rock/Jazz zu improvisieren, nachdem ich bisher nur klassische Literatur gespielt hatte. Später habe ich mich mehr und mehr dem Jazz geöffnet, aber die Beatles waren und sind ein wichtiger Bestandteil meines musikalischen Werdegangs. Die LP ‚Help‘ besitze ich noch immer …“

Never change a winning team: Auch dieses Mal ist aus den zeitlosen Kompositionen von Lennon/McCartney/Harrison neue und eigen-ständige Musik entstanden. Äußerst farbenfroh in der Stilistik: mal modern jazzig, mal soulig/groovig und mal balladesk/romantisch klingen Möcks Arrangements.