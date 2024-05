Ulli Potofski: Leseshow für Kinder

Der Sportreporter Ulli Potofski nimmt Kinder ab 8 Jahren auf mitreißende Art und Weise auf eine spannende Reise durch die Welt des Fußballs mit.

Egal ob es um die unheimlichen Fußballschuhe von Max dem Schuster geht oder um eine Mädchenmannschaft, die die Jungs an der Schule herausfordert – die Kinder werden eingebunden und werden selbst zu Fußballstars oder Reporter:innen. Dazu kommt noch ein besonderes Erlebnis von Manolo an der PlayStation – für Langeweile ist in diesem Programm keine Sekunde Zeit.

Viele Kinder kennen Ulli auch als Sprecher der Teufelskicker. Diese Hörspielserie umfasst 102 Folgen und Ulli Potofski hat alle Folgen eingesprochen. Der Erfolg ist seit 20 Jahren ungebrochen. Selbstverständlich beantwortet Ulli auch die Fragen der Kinder – und man glaubt es kaum , was den kleinen Bücherfreund:innen da so einfällt... Für Kinder, die den Fußball etwas ernster nehmen, gibt es das Buch „Matchplan“, das tatsächlich Wege aufzeigt, um wirklich besser im Sport zu werden.

Ulli Potofski arbeitet seit 1970 als Sportreporter. Höhepunkte waren seine zahlreichen Übertragungen im Rundfunk und Fernsehen (u.a. WM Endspiel 1986 in México zwischen Argentinien und Deutschland – das 3:2 für Argentinien endete). Auch heute ist er noch Woche für Woche live für Sky am Ball und Mikrofon. Weit über 50 000 Kinder haben bislang die Leseshow miterlebt!